

المدينة المنورة 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

أصدر مكتب تنسيق تنفيذ المشروعات بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام الجاري 4866 تصريحاً لعدد من الجهات الحكومية ومقاولي حفريات خدمات البنية التحتية في مجال (الكهرباء ، المياه ، الاتصالات ، الصرف الصحي).

وأوضح مدير مكتب تنسيق تنفيذ المشروعات بأمانة المنطقة محمد بن أحمد بدوي أن تصاريح قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي تصدرت بـ 2250 تصريحاً وجرى الانتهاء من 1723 تصريحاً ، ثم تلاها قطاع الكهرباء بـ 1718 تصريحاً تم الانتهاء من 1036 تصريحاً ، وفي قطاع الاتصالات 477 تصريحا تم الانتهاء من 308 تصريحات ، وفي الجهات الحكومية بـ 421 تصريحاً جرى الانتهاء من 388 تصريحاً.

وأكد بدوي أن الفرق الميدانية تقوم بجولات يومية على المواقع وذلك للتأكد من توفر اشتراطات السلامة ، ومتابعة سير الأعمال وانتهائها في الوقت المحدد.

// انتهى //

16:22ت م

0158





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب تنسيق مشروعات أمانة المدينة يصدر4866 تصريحاً لخدمات البنية التحتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.