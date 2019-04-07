شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تنافس بـ 1062 مشروعاً في قمة مجتمع المعلومات بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

تشارك المملكة بوفد متخصص من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات - منظمة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات-، وذلك خلال الفترة من 08 إلى 12 أبريل 2019، برأسه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس.

وتفتتح المملكة أعمال المنتدى بكلمة رئيسية، كونها شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاعبًا أساسيًا في تعزيز ثقافة التميز والإبداع مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.

وضمن أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ تنافس مشاريع المملكة البالغة (1062) مشروعاً على مستوى العالم في (18) فئة تشمل العديد من الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والبيئة الالكترونية، وغيرها.

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وسيعقد خلال المنتدى أكثر من (100) جلسة نقاش وورشة عمل، و(10) جلسات رفيعة المستوى تغطي عددًا من المحاور والقضايا ذات الاهتمام الدولي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق

أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن المملكة قد أحزرت (8) جوائز و (8) شهادات تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م.