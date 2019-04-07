شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: لا تهاون مع من ينتهك حرمة المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة لن تتهاون مع من يتعدى على حرمة المساجد ومنسوبيها، وذلك عقب اتصاله للاطمئنان على الحالة الصحية لإمام وخطيب جامع آل زينب بالنماص التابعة لمنطقة عسير الشيخ علي بن حسن الشهري، الذي تعرض لحادثة طعن وهو على منبر الجمعة قبل الشروع في الخطبة يوم أمس الأول، مشيرا إلى الثقة الكبيرة بعدالة القضاء السعودي ووقوفه بحزم ضد من تسول له نفسه انتهاك حرمة بيوت الله، واعدا بمتابعة الحادثة التي تعرض لها إمام جامع النماص رسميا وقانونيا في القضية التي استفزت الجميع. من جانبه، عبر خطيب جامع النماص «علي الشهري» عن شكره وتقديره للوزير على هذه اللفتة غير المستغربة وسؤاله ومتابعة حالته الصحية، مؤكدا أن هذا الشعور من الوزير محل تقدير واعتزاز.

من جانبه، بين المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الشيخ د. سعود العليبي، أن وزير الشؤون الإسلامية وجه فور وقوع الحادث إدارة فرع الوزارة بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، مشيرا إلى أن الفرع يتابع مع الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية، كما قام بزيارة لإمام الجامع المصاب بمستشفى النماص العام، واطمأن على حالته وكانت مستقرة ولله الحمد.