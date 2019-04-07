شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: لا تهاون مع من ينتهك حرمة المساجد والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، بين المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الشيخ د. سعود العليبي، أن وزير الشؤون الإسلامية وجه فور وقوع الحادث إدارة فرع الوزارة بمنطقة عسير بمتابعة الحالة وتقديم العون والمساعدة للإمام، مشيرا إلى أن الفرع يتابع مع الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات المتعلقة بالقضية، كما قام بزيارة لإمام الجامع المصاب بمستشفى النماص العام، واطمأن على حالته وكانت مستقرة ولله الحمد.
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