هنا.. تفاصيل ورابط التقديم على وظائف القوات البحرية

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت القوات البحرية الملكية السعودية تفاصيل وشروط ورابط التقديم على 179 وظيفة شاغرة للمواطنين من الرجال، والتي يبدأ التقديم عليها اليوم الأحد ولمدة أسبوع.

وأعلنت القوات البحرية رغبتها في شغل عدد 179 وظيفة للسعوديين من الرجال عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية.

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وأشارت القوات البحرية إلى أن الوظائف متاحة في خمس مدن على النحو التالي (الرياض – الجبيل – الدمام – جدة – جازان).

وقالت القوات البحرية إن التخصصات المطلوبة في مجالات متنوعة هي (الهندسة – الميكانيكا- الكهرباء – الإلكترونيات – الخراطة – النجارة – الدهان – الحدادة – تشغيل الرافعات – الأسلحة – السلامة ومكافحة الحريق).

كما تتوفر الوظائف في المجالات التالية وفقا لما أعلنت القوات البحرية : “التموين – الحاسب الآلي – المحاسبة – الإدارة – القانون – الترجمة – أعمال الخدمات”.

وطالبت القوات البحرية الملكية من الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على صفحة توظيف القوات البحرية بموقع وزارة الدفاع على الرابط التالي (هنا)، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد 1440/8/2هـ وحتى يوم السبت المقبل الموافق 1440/8/8هـ.