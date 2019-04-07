شاهد.. آخر فيديو لمفقود أوغندا قبل اختفائه

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

رصد متابعات الخليج 365 مذكر ناصر السبيعي في رحلته إلى أوغندا عدة صور ومقاطع فيديو من خلال سنابه؛ ومنها مقطع على نهر النيل، ومقطع آخر مع سائق خاص خلال جولته في إحدى المدن الأوغندية.

وقال في مقطع مدته 16 ثانية وهو يصور نهر النيل: “هذا منبع النيل الحقيقي، إذا ألقيت هنا زجاجة فستجدها بعد شهرين في القاهرة”.

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وانتشرت الفيديوهات والصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثّقها السبيعي خلال رحلته إلى أوغندا قبل اختفائه.

وأوضحت سفارة المملكة في أوغندا، أن العمل متواصل ومستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على متابعات الخليج 365 مذكر السبيعي، الذي اختفى في ظروف غامضة.

وأضافت السفارة في بيان لها، “إننا على اتصال مع ذويه؛ باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالمًا إلى أرض الوطن”.