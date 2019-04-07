شكرا لقرائتكم مسلحون يهاجمون نقطة أمنية شرق المملكة بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-07 مسلحون يهاجمون نقطة أمنية شرق المملكة بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرين متابعات الخليج 365 - الرياض هاجم 4 مطلوبين مسلحين، اليوم الأحد، نقطة أمنية في “أبو حدرية” شرق المملكة العربية السعودية. وتمكنت قوات الأمن من قتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية. Advertisements وأوضحت مصادر مطلعة، وفقا لـ”العربية”، أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف. وأضافت المصادر أن المهاجمين الأربعة استهدفوا نقطة “أبو حدرية” بالقنابل، حيث حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يهاجمون نقطة أمنية شرق المملكة بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.