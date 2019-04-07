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2019-04-07 أمير مكة بالنيابة يستعرض جهود وخدمات الهيئة العالمية للإغاثة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, في مقر الإمارة بجدة، الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالعزيز سرحان، يرافقه عدد من منسوبي الهيئة.

واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال الهيئة وخدماتها الإغاثية والتعليمية، والاجتماعية، والصحية ، والتنموية عبر مكاتبها وممثليها في 95 دولة، إضافة لدورها في مساعدة اللاجئين ومن تصيبهم الكوارث والمجاعات في مختلف أنحاء العالم وتقديم الإغاثة للمتضررين.









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