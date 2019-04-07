2019-04-07

تعرف على شرط المؤهل الدراسي والدخل للحصول على دعم سند محمد بن سلمان للزواج

متابعات الخليج 365 - الرياض

وضع برنامج سند محمد بن سلمان، مجموعة من الشروط المهمة للحصول على دعم مبادرة الزواج، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة بين المتقدمين، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج على الوجه الأمثل.

ومن أهم الشروط التي وضعها البرنامج شرط المؤهل الدراسي وشرط نسبة الدخل الذي يحصل عليه المتقدم للمبادرة.

شرطان مهمان

وهذان الشرطان تغافل عنهما الكثيرون عند التقديم على المبادرة للحصول على دعم مبادرة الزواج.

ويشترط برنامج سند محمد بن سلمان للتقديم على مبادرة الزواج، أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى، وكذلك ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

وأكد البرنامج أن مبادرة سند للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

تفاصيل أول عطاء

يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان، أعلن قبل أيام، بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة “سند الزواج”، التي تعدُّ إحدى مبادرات البرنامج الموجهة لمساندة حديثي الزواج.

ويأتي ذلك الإجراء بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

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خطوات التسجيل

وبعد إيداع أول عطاء بدأت الاستفسارات تتوالى عن خطوات التسجيل في البرنامج للحصول على دعم مبادرة الزواج”.

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.