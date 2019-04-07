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بيان من سفارة المملكة حول السبيعي مفقود أوغندا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة بأوغندا، أنها تتواصل بشكل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية للعثور على متابعات الخليج 365 مذكر السبيعي.
ونشرت السفارة بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أكدت خلاله أنها تتواصل مع ذوي متابعات الخليج 365.
وأضافت السفارة، في بيانها، أنها تبذل كل ما لديها من إمكانات ليعود متابعات الخليج 365 السبيعي سالماً لأرض الوطن.
وكان مغردون عبر مواقع التواصل قد دشنوا هاشتاغا بعنوان “مذكر ناصر السبيعي أوغندا”، وقال أحد المغردين إن السبيعي فقد في نهر فيكتوريا، داعيا السفارة إلى التدخل.
وطالب العديد من المغردين، بسرعة التدخل لإنقاذ السبيعي، الذى انقطعت سبل الاتصال به منذ مساء أمس.
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