الان تتابع مطلوبون يهاجمون نقطة أمنية في “أبو حدرية” شرق السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت المملكة العربية السعودية، أن مطلوبين هاجموا نقطة أمنية في “أبو حدرية” شرق السعودية بالقنابل، لافتة إلى أن القوات تصدت للعناصر المهاجمة، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية.
وأكدت أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، مشيرة إلى أن المهاجمين الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد.
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