رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بالصور

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب التسجيل في وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط ومواصفات وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن رتب الوظائف المتاح التسجيل بها هي كالآتي

رتبة جندي وتحتاج الي الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

وتحتاج الي الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. رتبة جندي أول وتحتاج الي الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها،بالإضافة إلى دورة لمدة سنة فأكثر.

أول وتحتاج الي الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها،بالإضافة إلى دورة لمدة سنة فأكثر. رتبة عريف وتحتاج إلى الحصول على شهادة دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة.

وتحتاج إلى الحصول على شهادة دبلوم سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة. رتبة وكيل رقيب وتحتاج إلى شهادة البكالوريوس.

الشروط العامة للتقديم في وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

ان يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم للمملكة خارج المملكة.

ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم تصدر أحكام ضده مخالفة للشريعة او جرائم شرف.

ان يكون المتقدم لم يسبق له التعين في اي من الوظائف المدنية او العسكرية او يكون مطرود من إحدى الكليات او المعاهد العسكرية.

ان تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

ان لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

ان يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

يمكنك التقديم عبر إتباع الخطوات التالية

الدخول على رابط أبشر توظيف من هنا اختيار الوظيفة المناسبة بعد الإطلاع على الشروط. Advertisements قم بالموافقة على جميع الشروط الخاصة بالوظيفة ثم اضغط تقديم الطلب قم بملئ البيانات الخاصة بالوظيفة التي تم اختيارها بدقة مثل ( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، البيانات الخاصة بالتعليم وغيرها) ثم اضغط موافق

يرجى الإنتباه إلى أن باب التقديم مفتوح خلال الفترة من 2 شعبان 1440 هجريا الساعة العاشرة صباحا وحتى 6 شعبان 1440هجريا الساعة العاشرة صباحا.← آخر موضوع: "نتائج الصف الثامن" استخراج نتيجة شهادة الأساس السودانية 2019 ولاية الخرطوم والجزيرة وجميع الولايات برقم الجلوس