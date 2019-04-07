السعودية | سعودي يختفي في أوغندا.. وابن عمه يكشف الملابسات

شكرا لقرائتكم سعودي يختفي في أوغندا.. وابن عمه يكشف الملابسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لا تزال الجهات الأمنية الأوغندية تبحث عن المواطن السعودي، مذكر السبيعي، الذي اختفى مساء أمس السبت بعد تناوله الغداء على ضفاف منبع نهر النيل في ضاحية جينجا.

ابن عم مذكر السبيعي قال لـ"العربية.نت" إن الاتصال بقريبه فُقد أمس السبت عندما كان برفقة صديقه على مقربة من النهر في ضاحية جينجا. وأوضح أنه، وبعد تناول وجبة الغداء، ذهب مذكر ليغسل يديه لكنه لم يعد، وتم إبلاغ الجهات الأمنية والسفارة للبحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

Advertisements

وأكد السبيعي أن أخاه وبعض أقاربه وصلوا إلى أوغندا صباح اليوم للبحث والتحري عن المفقود، الذي كان في رحلة عمل لإنشاء مكتب استقدام، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها مذكر هذه الدولة.

من جهتها أكدت السفارة السعودية في أوغندا أنها تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن مذكر ناصر السبيعي.

وعلقّت في حسابها الرسمي في "تويتر" كاتبةً: "التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل متواصل للعثور على المواطن مذكر السبيعي، كما أننا على اتصال مع ذويه، مقدمين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً لأرض الوطن".