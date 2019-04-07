السعودية | السفارة السعودية في أوغندا تواصل البحث عن مواطن مفقود

شكرا لقرائتكم السفارة السعودية في أوغندا تواصل البحث عن مواطن مفقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت السفارة السعودية في أوغندا أنها تتواصل بشكل مستمر مع السلطات الرسمية للعثور على المواطن، مذكر ناصر السبيعي.

وعلقت على حسابها الرسمي في "تويتر" قائلة: "التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل متواصل للعثور على المواطن مذكر السبيعي، كما أننا على اتصال مع ذويه، مقدمين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً لأرض الوطن".

إلى ذلك حصلت "العربية.نت" على معلومات عن ذهاب المواطن المفقود إلى رحلة لأحد الأنهار قبيل انقطاع الاتصال به، في حين بث مذكر السبيعي لقطات في حسابه بالسناب شات توضح زيارته لنهر "جينجا" الذي يزوره كثير من السياح قاصدي أوغندا.