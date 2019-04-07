إعرف أكثر عن شروط التقدم في وظائف المركز الوطني للعمليات الامنية “911”وأخر ميعاد للتسجيل...

بدأت الأدارة العامة للقبول المركزي، بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، في تلقي طلبات الراغبين في التقدم للوظائف بالمركز الوطني للعمليات الامنية،عبر موقع أبشر للتوظيف، ونحن نرصد لكم في هذا التقرير كل ما يخص هذا الإعلان، من تفاصيل وميعاد فتح باب التقدم للوظائف، وميعاد غلق باب التقدم للوظائف، والشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف.

الوظائف المطلوبة في إعلان أبشر هي (وكيل رقيب،عريف، جندي أول، جندي)، وأعلن أن فتح باب التقدم للوظائف هو اليوم الأحد 8/6/ 1440 هجري، الموافق 7 أبريل 2019، وموعد غلق باب التقدم هو الخميس القادم 11 أبريل 2019، كما جاء في الإعلان أن المؤهلات المطلوبة هي، (الثانوية العامة، البكالوريوس)من جميع أنحاء المملكة.

الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل جميع الوظائف

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والدية أثناء خدمة الدولة في الخارج.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة، وغير محكوم علية بحد شرعي أو حكم مخل بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين علي وظيفة مدنية، أو ظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، ولا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30سنة

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية وإختبار اللياقة، وأن لا يقل طول المتقدم عن (168)سم وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

بالنسبة للشهادة المعادلة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم، مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

إجتياز المتقدم الإختبارات الخاصة بالقبول بوزارة الداخلية.

رابط التقديم للوظائف المعلنة عبر أبشر للتوظيف الدخول علي الرابط التالي من هنا

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