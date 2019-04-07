، مجلس الأعيان الليبي يطالب بهدنة 6 ساعات لخروج المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك ،

محمد بن مسعود - الدمام - "سيالة": اتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية لوقف الاقتتال

أعلن وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية واتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل وقف الاقتتال ووضع حد للنزاع المسلح الذي تشهده ضواحي العاصمة طرابلس، وتجنيب المدنيين ويلات استمرار هذا الاقتتال.

وأكد في تصريح صحفي اليوم، ضرورة المضي في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وفقًا لخريطة الأمم المتحدة والقاضي بعقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، ليقرر الليبيون مستقبل بلدهم والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة لإنهاء المراحل الانتقالية.

وشهدت الأوضاع الميدانية في غرب البلاد تصعيدًا عسكريًا، عقب أوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، لقوات الجيش بدخول العاصمة.



وشدد "سيالة" على أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بالوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجنيب البلاد سفك المزيد من الدماء والدمار.

فيما طالب مجلس الأعيان الليبي بوقف القتال بين الأطراف كافة لدواعي إنسانية وحماية المدنيين وإخراج العائلات والأطفال العالقين فى مناطق الاشتباكات.

ونوه المجلس في بيان له اليوم، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأسر في منطقة قصبر بن غشير والنواحي الأربع في نوادي الربيع وفي النقلية عالقون بسبب الاشتباكات، مطالبًا بهدنة لمدة 6 ساعات بين الأطراف كافة من أجل إخراج هذه العائلات، خاصة بعد أن طالت القذائف ورصاص القناصة بعض المدنيين.