، "السديس" يدشن المسار الإلكتروني لسجاد المسجد النبوي ،

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، نظام المسار الإلكتروني لسجاد المسجد النبوي الشريف، بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في جوانبها المختلفة وسعيها للتحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها للزائرين.
وتعمل الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة في قسم السجاد التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي من خلال النظام الإلكتروني للسجاد على متابعة الأصول الثابتة باستخدام روابط وتقنيات حديثة لتوفير حصر للسجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على باركود أو باستخدام تقنيات الموجات القصيرة على لواصق يتم وضعها على بنود الأصول والتي تتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته ومعرفة مكان كل أصل وعهدة، كما يسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالسجاد وإدراج المعاملات والحصول على أي قائمة للسجاد حسب الاستهلاك.
"السديس" يدشن المسار الإلكتروني لسجاد المسجد النبويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-07
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، نظام المسار الإلكتروني لسجاد المسجد النبوي الشريف، بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في جوانبها المختلفة وسعيها للتحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها للزائرين.
وتعمل الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة في قسم السجاد التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي من خلال النظام الإلكتروني للسجاد على متابعة الأصول الثابتة باستخدام روابط وتقنيات حديثة لتوفير حصر للسجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على باركود أو باستخدام تقنيات الموجات القصيرة على لواصق يتم وضعها على بنود الأصول والتي تتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته ومعرفة مكان كل أصل وعهدة، كما يسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالسجاد وإدراج المعاملات والحصول على أي قائمة للسجاد حسب الاستهلاك.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
04:43 PM
ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة رئاسة شؤون الحرمين
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، نظام المسار الإلكتروني لسجاد المسجد النبوي الشريف، بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وذلك ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في جوانبها المختلفة وسعيها للتحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها للزائرين.
وتعمل الإدارة العامة للشؤون الخدمية ممثلة في قسم السجاد التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي من خلال النظام الإلكتروني للسجاد على متابعة الأصول الثابتة باستخدام روابط وتقنيات حديثة لتوفير حصر للسجاد وتعريف كل عينة بشكل منفرد من خلال طباعة بيانات الصنف على باركود أو باستخدام تقنيات الموجات القصيرة على لواصق يتم وضعها على بنود الأصول والتي تتيح تتبع السجاد بكل سهولة ومعرفة التفاصيل الكاملة لعمليات تنقل السجاد داخل المسجد النبوي وساحاته ومعرفة مكان كل أصل وعهدة، كما يسهل عملية إعداد التقارير الخاصة بالسجاد وإدراج المعاملات والحصول على أي قائمة للسجاد حسب الاستهلاك.
، "السديس" يدشن المسار الإلكتروني لسجاد المسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
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