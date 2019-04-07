، مجلس الدفاع السوداني: ضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن ،

- 1/2
- 2/2
دعا مجلس الدفاع والأمن الوطني السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير، اليوم الأحد، إلى بذل الجهود من أجل تجنيب البلاد تصعيد التوتر السياسي والأمني على خلفية الاحتجاجات المستمرة.
وأكد المجلس، على "أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن".
وأفادت رئاسة الجمهورية بأن المجلس اطلع على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ "جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد".
وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد أكد المجلس أن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى وجهة نظرها ومطالبها"، مشيرًا إلى "حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التوافق الوطني".
مجلس الدفاع السوداني: ضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07
دعا مجلس الدفاع والأمن الوطني السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير، اليوم الأحد، إلى بذل الجهود من أجل تجنيب البلاد تصعيد التوتر السياسي والأمني على خلفية الاحتجاجات المستمرة.
وأكد المجلس، على "أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن".
وأفادت رئاسة الجمهورية بأن المجلس اطلع على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ "جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد".
وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد أكد المجلس أن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى وجهة نظرها ومطالبها"، مشيرًا إلى "حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التوافق الوطني".
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
04:57 PM
أكد حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات
دعا مجلس الدفاع والأمن الوطني السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير، اليوم الأحد، إلى بذل الجهود من أجل تجنيب البلاد تصعيد التوتر السياسي والأمني على خلفية الاحتجاجات المستمرة.
وأكد المجلس، على "أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن".
وأفادت رئاسة الجمهورية بأن المجلس اطلع على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ "جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد".
وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد أكد المجلس أن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى وجهة نظرها ومطالبها"، مشيرًا إلى "حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التوافق الوطني".
، مجلس الدفاع السوداني: ضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدفاع السوداني: ضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.