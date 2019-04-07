، بعد عام على تهديده باجتياحها.. النظام السوري يعاود قصف إدلب ،

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قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا اليوم (الأحد)، في قصف متبادل بين النظام السوري ومقاتلي المعارضة في إدلب شمالي غرب سوريا، مما يزيد الضغط على وقف لإطلاق النار بالمنطقة توسطت فيه روسيا وتركيا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، وقناة "أورينت" الموالية للمعارضة، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف النظام لبلدة النيرب التي تسيطر عليها المعارضة.
وأضاف أن حصيلة قتلى القصف المتبادل بين النظام والمعارضة ارتفعت إلى 45 شخصًا في الأيام الخمسة الأخيرة فقط.
من جهتها، ذكرت خدمة للدفاع المدني على حسابها على "تويتر"، أن ثلاثة آخرين قتلوا في سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
على الصعيد نفسه، أشارت وسائل الإعلام التابعة للنظام أن خمسة أشخاص قتلوا في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرته.
وشمال غرب سوريا هو آخر معقل كبير لمعارضي نظام بشار الأسد، الذين اضطر كثير منهم للتراجع بعد الهزائم العسكرية، التي تعرضوا لها على يد النظام بدعم من إيران وروسيا.
وكان النظام العام الماضي بصدد شن هجوم على إدلب، مما أثار مخاوف من كارثة إنسانية، وتأجل الهجوم بعدما أبرمت موسكو اتفاقًا مع أنقرة شمل إقامة منطقة منزوعة السلاح، لكن الاتفاق واجه مصاعب في الأسابيع القليلة الماضية.
بعد عام على تهديده باجتياحها.. النظام السوري يعاود قصف إدلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07
قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا اليوم (الأحد)، في قصف متبادل بين النظام السوري ومقاتلي المعارضة في إدلب شمالي غرب سوريا، مما يزيد الضغط على وقف لإطلاق النار بالمنطقة توسطت فيه روسيا وتركيا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، وقناة "أورينت" الموالية للمعارضة، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف النظام لبلدة النيرب التي تسيطر عليها المعارضة.
وأضاف أن حصيلة قتلى القصف المتبادل بين النظام والمعارضة ارتفعت إلى 45 شخصًا في الأيام الخمسة الأخيرة فقط.
من جهتها، ذكرت خدمة للدفاع المدني على حسابها على "تويتر"، أن ثلاثة آخرين قتلوا في سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
على الصعيد نفسه، أشارت وسائل الإعلام التابعة للنظام أن خمسة أشخاص قتلوا في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرته.
وشمال غرب سوريا هو آخر معقل كبير لمعارضي نظام بشار الأسد، الذين اضطر كثير منهم للتراجع بعد الهزائم العسكرية، التي تعرضوا لها على يد النظام بدعم من إيران وروسيا.
وكان النظام العام الماضي بصدد شن هجوم على إدلب، مما أثار مخاوف من كارثة إنسانية، وتأجل الهجوم بعدما أبرمت موسكو اتفاقًا مع أنقرة شمل إقامة منطقة منزوعة السلاح، لكن الاتفاق واجه مصاعب في الأسابيع القليلة الماضية.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
04:37 PM
15 قتيلاً في قصف متبادل مع المعارضة
قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا اليوم (الأحد)، في قصف متبادل بين النظام السوري ومقاتلي المعارضة في إدلب شمالي غرب سوريا، مما يزيد الضغط على وقف لإطلاق النار بالمنطقة توسطت فيه روسيا وتركيا.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، وقناة "أورينت" الموالية للمعارضة، أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في قصف النظام لبلدة النيرب التي تسيطر عليها المعارضة.
وأضاف أن حصيلة قتلى القصف المتبادل بين النظام والمعارضة ارتفعت إلى 45 شخصًا في الأيام الخمسة الأخيرة فقط.
من جهتها، ذكرت خدمة للدفاع المدني على حسابها على "تويتر"، أن ثلاثة آخرين قتلوا في سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
على الصعيد نفسه، أشارت وسائل الإعلام التابعة للنظام أن خمسة أشخاص قتلوا في بلدة مصياف الخاضعة لسيطرته.
وشمال غرب سوريا هو آخر معقل كبير لمعارضي نظام بشار الأسد، الذين اضطر كثير منهم للتراجع بعد الهزائم العسكرية، التي تعرضوا لها على يد النظام بدعم من إيران وروسيا.
وكان النظام العام الماضي بصدد شن هجوم على إدلب، مما أثار مخاوف من كارثة إنسانية، وتأجل الهجوم بعدما أبرمت موسكو اتفاقًا مع أنقرة شمل إقامة منطقة منزوعة السلاح، لكن الاتفاق واجه مصاعب في الأسابيع القليلة الماضية.
، بعد عام على تهديده باجتياحها.. النظام السوري يعاود قصف إدلب ،
المصدر : الخليج 365
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