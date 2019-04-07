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هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .
واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.
4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-07
هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .
واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
03:54 PM
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
04:01 PM
3 منهم ضمن قائمة المطلوبين في القطيف وكانوا في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد
هاجم 4 مطلوبين نقطة أمنية في "أبو حدرية" شرق المملكة، وكشفت معلومات أولية أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين منهم، والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية .
واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف، حيث إن المهاجمين الأربعة استهدفوا النقطة بالقنابل، محاولين تجاوزها في طريقهم للفرار إلى خارج البلاد.
، 4 مسلحين يستهدفون نقطة أبو حدرية بالقنابل.. مقتل اثنين والقبض على آخرَين ،
المصدر : الخليج 365
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