، نيران الكراتين تطول مظلة مدرسة بنات بجدة وهذا ما حدث ،

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تسبب اشتعال كراتين أمام إحدى المدارس الابتدائية للبنات بحي الصفا بجدة، صباح اليوم، في اندلاع النيران في جزء من مظلة خارجية، مما استدعى إخلاء الطالبات للفناء الخارجي للمدرسة، وإبلاغ الدفاع المدني والسيطرة على الحريق دون إصابات.
وتلقت "الخليج 365" العديد من الشكاوى من أولياء أمور الطالبات يبدون فيه استياءهم وتذمرهم من خروج بناتهم إلى الشارع وتعريضهن للخطر، متسائلين: أين خطط الطوارئ في المدرسة بشيء منظم دون هلع أو خوف أو ارتباك، وإنزالهم في طوابير وليس بشكل عشوائي.
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم "تعليم جدة" حمود الصقيران أنه حريق محدود نتيجة اشتعال النيران في مجموعة كراتين أمام مدخل المدرسة الابتدائية للبنات بحي الصفا، طال جزءاً من المظلة الخارجية صباح اليوم.
وأضاف: قامت إدارة المدرسة بإخلاء الطالبات للفناء، وإبلاغ الدفاع المدني الذي باشر الحريق، وتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات جراء الواقعة.
نيران الكراتين تطول مظلة مدرسة بنات بجدة وهذا ما حدثسعود الدعجاني الخليج 365 2019-04-07
تسبب اشتعال كراتين أمام إحدى المدارس الابتدائية للبنات بحي الصفا بجدة، صباح اليوم، في اندلاع النيران في جزء من مظلة خارجية، مما استدعى إخلاء الطالبات للفناء الخارجي للمدرسة، وإبلاغ الدفاع المدني والسيطرة على الحريق دون إصابات.
وتلقت "الخليج 365" العديد من الشكاوى من أولياء أمور الطالبات يبدون فيه استياءهم وتذمرهم من خروج بناتهم إلى الشارع وتعريضهن للخطر، متسائلين: أين خطط الطوارئ في المدرسة بشيء منظم دون هلع أو خوف أو ارتباك، وإنزالهم في طوابير وليس بشكل عشوائي.
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم "تعليم جدة" حمود الصقيران أنه حريق محدود نتيجة اشتعال النيران في مجموعة كراتين أمام مدخل المدرسة الابتدائية للبنات بحي الصفا، طال جزءاً من المظلة الخارجية صباح اليوم.
وأضاف: قامت إدارة المدرسة بإخلاء الطالبات للفناء، وإبلاغ الدفاع المدني الذي باشر الحريق، وتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات جراء الواقعة.
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
03:20 PM
الدفاع المدني باشر الموقع بعد بلاغ تلقاه من إدارة المدرسة
تسبب اشتعال كراتين أمام إحدى المدارس الابتدائية للبنات بحي الصفا بجدة، صباح اليوم، في اندلاع النيران في جزء من مظلة خارجية، مما استدعى إخلاء الطالبات للفناء الخارجي للمدرسة، وإبلاغ الدفاع المدني والسيطرة على الحريق دون إصابات.
وتلقت "الخليج 365" العديد من الشكاوى من أولياء أمور الطالبات يبدون فيه استياءهم وتذمرهم من خروج بناتهم إلى الشارع وتعريضهن للخطر، متسائلين: أين خطط الطوارئ في المدرسة بشيء منظم دون هلع أو خوف أو ارتباك، وإنزالهم في طوابير وليس بشكل عشوائي.
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي باسم "تعليم جدة" حمود الصقيران أنه حريق محدود نتيجة اشتعال النيران في مجموعة كراتين أمام مدخل المدرسة الابتدائية للبنات بحي الصفا، طال جزءاً من المظلة الخارجية صباح اليوم.
وأضاف: قامت إدارة المدرسة بإخلاء الطالبات للفناء، وإبلاغ الدفاع المدني الذي باشر الحريق، وتمت السيطرة عليه دون حدوث أية إصابات جراء الواقعة.
، نيران الكراتين تطول مظلة مدرسة بنات بجدة وهذا ما حدث ،
المصدر : الخليج 365
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