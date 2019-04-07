شرطة الرياض تضبط تشكيلاً عصابياً يدير شبكة متسولين من الأطفال والنساء وكبار السن

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض تشكيلاً عصابياً، ثبت تورطه في إدارة شبكة للتسول تضم عدداً من الاطفال والنساء وكبار السن. وصرح المتحدث الرسمي لشرطة الرياض أن التشكيل المضبوط يتألف من ثمانية أشخاص، جميعهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل.

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