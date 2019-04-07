بالصور #هجوم_على_نقطة_أمنية_بأبوحدرية

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نفذت الجهات الأمنية السعودية في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، عملية أمنية، قُتل على إثرها مطلوبان اثنان، كما تمَّ القبض على اثنين آخرين حاولا الفرار من مركز ضبط أمني في أبو حدرية شرق المملكة .

جاء ذلك بعد استهداف الإرهابيين مركز الضبط الأمني، برمي عدد من القنابل على العناصر الأمنية، ومحاولتهم تجاوز النقطة بغرض الهروب إلى خارج السعودية.

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و وفقا لقناتي “العربية” و”الحدث” أن ثلاثة من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم من ضمن المطلوبين من محافظة القطيف والموضوعين على القوائم التي أعلنتها السعودية في وقت سابق.



