كراني: اضطراب جويّ.. أمطار رعدية ورياح تحدّ من الرؤية على مناطق بالمملكة

توقَع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تشهد بعض مناطق المملكة اليوم الأحد، أمطارًا رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة خلال الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى تعمُّق الاضطراب الجوي على الأنحاء كافة.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر» توقع كراني الأحوال الجوية على أنحاء المملكة، قائلًا: بعون الله.. ازدياد تراكم السحب على الوسط والشرق؛ نتيجة تعمُق الاضطراب الجوي على الأجواء، بصحبة تشكيل سحابي على كل من: الشمال، والغرب، والمصايف، والمنطقة الجنوبية الغربية، وشرق المرتفعات، وجنوب وجنوب غرب الوسطى، تتخلله خلايا رعدية ممطرة، ونشاط للرياح المؤدية لتدهور الرؤية.

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وقد حذرت الأرصاد نهاية الأسبوع الماضي، من مرور البلاد بحالة عدم استقرار جويّ، مع فرصة لسقوط الأمطار، المصحوبة بالرياح والأتربة، بدأت أول أمس الجمعة، مشيرة إلى أن «النماذج العددية للطقس» تؤكد تقدم كتلة هوائية رطبة إلى المملكة، من المتوقع أن تتسبب في سقوط الأمطار، مصحوبة ببعض النشاط المثير للرياح والأتربة.

في السياق ذاته، لفت خبراء الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لتشكيل السحب، المصحوبة بالأمطار والرعد، بداية من الحدود الشمالية والجنوبية الغربية، لتغطّي أجزاءً من مناطق جنوب مكة، ثم جازان وعسير والباحة، ثم منطقة الرياض فالشرقية لتمتدّ إلى القصيم وحائل، ومن المتوقع استمرار هذه الحالة عدة أيام، مع سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد.

ولفت الخبراء إلى أن ذروة هذه الحالة ستكون على أجزاء من منطقة الرياض والشرقية والباحة وعسير، مع فرصة جريان أودية، مشيرين إلى أن تلك الحالة ستكون تمهيدًا لحالة ممطرة أخرى، متوقع لها أن تكون أشد قوة، لتشمل أجزاءً واسعة من المملكة، وهو ما لاحظناه بداية من أول أمس الجمعة.

