«الصحة» تدشّن برنامج مراقبة الجودة بمستشفى قيا العامّ

دشّنت مديرة عموم الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة هيفاء النعيمي، برنامج مراقبة الجودة الصحية، بحضور مدير الجودة بالطائف فهيد الشريف، والذي تم اعتماده مؤخرًا في وزارة الصحة.

ويهدف البرنامج الذي قدمته مديرية الشؤون الصحية في الطائف وأثبت نجاحه، إلى متابعة مؤشرات معايير السلامة الأساسية ESR.

واستمعت «النعيمي» لشرح مفصّل عن البرنامج، وآلية العمل من قبل مدير الجودة وسلامة المرضى بالمستشفى الدكتور حسام مدني، بعد ذلك تم عقد اجتماع مع إدارة المستشفى ورؤساء الأقسام، وتمت مراجعة السياسات وخطط متابعة وتحسين المعايير.

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وأجرت «النعيمي» جولة تفقدية بإقسام ومرافق المستشفى يرافقها مدير المستشفى الأخصائي عايض عوض الحارثي للتأكد من تطبيق المعايير وإبداء الملاحظات لتحسين آلية تطبيقها بما يضمن أعلى درجات السلامة للمرضى والعاملين بالمستشفى.

وقدمت مديرة عموم الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة، شهادة شكر وتقدير لإدارة مستشفى قيا العامّ بالطائف، ممثلة في الأخصائي عايض الحارثي على الجهود المبذولة للحصول على معايير السلامة الأساسية ESR.

كما أعربت عن سعادتها لما لمسته من اهتمام وتنسيق ونجاح وتألّق من قبل المستشفى، متمنية مواصلة هذه الجهود.

الجدير بالذكر أن مستشفى قيا العامّ بالطائف، هو أول مستشفى سعة 50 سريرًا في المملكة، يتم زيارته من قبل سعادة مديرة عموم الجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة، كما أن المستشفى هو أحد المستشفيات سعة 50 سريرًا، التي سوف يتم تقييمها من قبل المركز السعودي للاعتماد (سباهي) قريبًا.