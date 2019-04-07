اجتماعي / جمعية أمراض الدم الوراثية بالأحساء تنظم أمسية توعوية



الأحساء 02 شعبان 1440 هـ الموافق 07 إبريل 2019 م واس

نظمت جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء, بالتعاون مع تعليم الأحساء، أمس, أمسية توعوية بعنوان "إرادة أنثى", بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وذلك في فندق مكان بالمبرز.

وتهدف الأمسية إلى رفع مستوى الوعي بأمراض الدم الوراثية وخطورتها على أجيال المستقبل.

وناقش المشاركون عددًا من أوراق العمل منها التعريف بأمراض الدم الوراثية، والزواج الآمن، ودور سيدات المجتمع وقائدات المدارس في دعم مريضة الدم الوراثي.

واختتمت الأمسية بتدشين الجمعية الحملة التوعوية "نعم ملتزمون بالمشورة الطبية".

// انتهى //

16:02ت م

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