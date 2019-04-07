انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل مسلحين بهجوم على نقطة أمنية شرق السعودية والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 02:58 مساءً - قتل اثنين وقبض على اثنين آخرين عقب هجومهم على نقطة أمنية في منطقة "أبو حدرية" شرق السعودية.
وبينت وسائل إعلام سعودية أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق المملكة هم ضمن قائمة المطلوبين في محافظة القطيف.
واستهدف المهاجمون النقطة الأمنية بالقنابل وفق ما بين موقع "العربية".
وبينت صحيفة "عكاظ" أن المهاجمين الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد.
يتبع..
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