انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل مسلحين بهجوم على نقطة أمنية شرق السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 7 أبريل 2019 02:58 مساءً - قتل اثنين وقبض على اثنين آخرين عقب هجومهم على نقطة أمنية في منطقة "أبو حدرية" شرق السعودية.

وبينت وسائل إعلام سعودية أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق المملكة هم ضمن قائمة المطلوبين في محافظة القطيف.

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واستهدف المهاجمون النقطة الأمنية بالقنابل وفق ما بين موقع "العربية".

وبينت صحيفة "عكاظ" أن المهاجمين الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد.

يتبع..