شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 مطلوبين هاجموا نقطة لأمن الطرق شرقي السعودية والان مع التفاصيل

شن مطلوبون اليوم الأحد، 07/نيسان/2019 هجوما على نقطة أمنية في منطقة أبو حدرية شرقي المملكة العربية السعودية. وقالت مصادر إعلامية إن مطلوبين هاجموا نقطة مركز أمن الطرق في المنطقة الشرقية. Advertisements وذكرت المصادر أن أحد المهاجمين ألقى قنبلة ما أدى إلى إصابة بعض أفراد النقطة. وأكدت المصادر أن ثلاثة من المهاجمين قتلوا خلال مواجهات مع أفراد النقطة. وتابعت: قام رجال أمن الطرق بملاحقة الإرهابيين لمسافة 80 كيلو متر ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين والقبض على رابع ، فيما أصيب أحد رجال الأمن إصابة بسيطة.

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