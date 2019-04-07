شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الانترنت بالصين تحصد 34ر22 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن وتيرة النمو تراجعت بواقع 4ر10 نسبة مئوية عن ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت أرباح شركات الإنترنت التي تتابع الوزارة بياناتها.
وأنفقت الشركات 06ر6 مليار يوان على البحوث والتطوير، بزيادة 5ر11 بالمئة على أساس سنوي.
وشهدت الشركات في شرقي الصين زيادة في العائدات بنسبة 5ر9 بالمئة مسجلة6ر117 مليار يوان، فيما حققت شركات الإنترنت في وسط وغربي الصين نموا بالعائدات بلغ 4ر19 في المئة و6ر18 بالمئة على الترتيب.
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