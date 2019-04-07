شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية ترعى تخريج 259 طالبة في كلية الجبيل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وكيلة الكلية لفرع الطالبات الدكتورة غادة بنت أحمد الصالح، أن عدد خريجات هذه الدفعة بلغ 259 خريجة بدرجة البكالوريوس من مختلف أقسام الكلية شملت 63 خريجة من قسم إدارة الأعمال، و 87 خريجة من قسم نظم المعلومات الإدارية، و 48 خريجة من قسم اللغة الإنجليزية، و 21 خريجة من قسم الحاسب الآلي، و 40 خريجة من قسم التصميم الداخلي، مهنئةً الخريجات وأوصتهن على مواصلة الجد والمسير نحو الإنجاز المتميز، وقدمت الشكر والثناء لهن ولأولياء أمورهن.
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