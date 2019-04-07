شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين من إندونيسيا يثمنون استضافتهم ضمن المجموعة الـ 14 للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

رفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية إندونيسيا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج في المجموعة الـ 14 لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والصلاة فيه، والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضي الله عنهما-.

وقال مدير معهد مفتاح الهدى بإندونيسيا صفي الله خير جوهري: «اللسان يعجز عن شكر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، الذي يسر لنا هذه الزيارة الكريمة، التي وجدنا فيها كل الاهتمام والرعاية»، مؤكداً أن ما قدمته المملكة للحجاج والمعتمرين لا يمكن أن نحصرها بعبارات لعظم الأعمال والخدمات.

من جانبه، ثمَّن إمام مسجد في إندونيسيا عارف فتح رازي، الخدمات الجليلة، التي لمسوها منذ أن وطأت أقدامهم أراضي المملكة المباركة، من خلال تيسير وتسهيل الإجراءات كافة من مطار المدينة المنورة ووصولا إلى مقر الاستضافة، مؤكدا أن هذه الاستضافة تعد امتداداً للمكارم المستمرة لخادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب الإندونيسي. فيما أشاد نائب مدير جامعة بإندونيسيا الشيخ ساو جونو غونادي بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قائلاً: «جهودها واضحة وملموسة وتمتد حتى خارج الحدود لكونها تنشر كتاب الله الكريم من خلال مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف، وتوزيع المواد الدينية المهمة للمسلمين وتنفيذ هذا البرنامج الإيماني العالمي، ومن خلاله يلتقي العلماء على طاولة واحدة».