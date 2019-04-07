شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تطبيق الاختبارات المركزية لضمان مستويات دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
وأبانت التعليم أن أسئلة الاختبارات تم بناؤها بشكل مركزي من الوزارة وفقا للمهارات الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم، والتي ينبغي للطالب الحصول عليها في المراحل المستهدفة، وذلك من خلال خبراء مختصين في تلك المهارات من الميدان التربوي، حيث تم تحكيمها والتأكد من جودة بنود الاختبار وحساب الخصائص السيكو مترية لكل بند. وحسب الآلية المعلنة، ستكون هناك لجنة تنفيذية يرأسها مدير التعليم في كل منطقة؛ وذلك لتوزيع المدارس والمشرفين في جميع التخصصات، على أن ترسل الأسئلة له قبل يومين من موعد تطبيقها ليعطي الصلاحية بتوزيعها من عدمه من خلال هذه اللجنة، مبينة أن الأسئلة ستكون عبارة عن اختيار من متعدد، وسيكون هناك نموذج للإجابة سيُرسل لحساب مدير المدرسة، والتصحيح آليا بالطريقة التي تحددها اللجنة التنفيذية وفقا لحجم وطبيعة المنطقة الجغرافية لكل إدارة، ومن ثم يتم رفع النتائج على نظام نور من خلال اللجنة التنفيذية ليتم تحليلها وإخراج التقرير النهائي.
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