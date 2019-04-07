شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل إناث الدمام يشارك في ملتقى «معاً لأجلكم» والان نبدء بالتفاصيل
وتجول وفد من المسؤولين في الركن يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة بغرفة الشرقية والمدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل ومساعدة المدير العام لقطاع التنمية ابتسام الحميزي ومدير إدارة العلاقات العامة بفرع الوزارة بندر الدوسري بحضور مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة المزيد.
وقدم القسم النفسي في الركن تعريفا بالخدمات النفسية وبروشورات توعوية ونماذج لبعض الألعاب، التي تساعد في تطوير المهارات الإدراكية والحسية وتفريغ الطاقة، كما تم عرض لوحة تتضمن الاضطرابات الحسية وكيفية التعامل معها.
واختتم الملتقى بشكر وتقدير المشاركات من قبل المدير العام لمركز شمعة التوحد الدكتور سعد الشهراني لمشاركتهم الفعالة والمتميزة في الملتقى.
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