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2019-04-07 فیدیو.. لحظة استھداف طیران التحالف لمیلیشیات الحوثي في مأرب متابعات الخليج 365 - الرياض استھدف طیران التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، موقعاً لعناصر حوثیة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسط الیمن. Advertisements ووثق مقطع فیديو لحظة استھداف طائرة “F15 “تابعة لقوات التحالف، عناصر تابعة لمیلیشیا الحوثیین، متحصنة في أحد جبال المديرية. يذكر أن قوات الجیش الوطني الیمني تنفذ عملیات عسكرية لتحرير مديرية صرواح، بمساندة من طیران “التحالف العربي”.









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