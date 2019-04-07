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التجارة تدعو للتوقف عن استخدام مقعد ھزاز للأطفال.. قد يسبب الاختناق
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة التجارة المستھلكین للتوقف عن استخدام مقعد ھزاز الأطفال Play N ‘Rock من FisherPrice ، وذلك لاحتمالیة أن يتعرض الطفل الرضیع لخطر السقوط أو الاختناق.
وقالت الوزارة إنه في حال كان عمر الطفل 3 أشھر أو أكبر، أو بمجرد قدرته على قلب نفسه فإن ذلك قد يعرضه للسقوط من المقعد، أو لخطر الاختناق.
ودعت المستخدمین للاطلاع على التعلیمات المدونة في كتیب المنتج، والتأكد من الفئة العمرية للاستخدام، والحرص على استخدام نظام أمان الطفل دائماً، وعدم تركه دون مراقبة، مشیرة إلى أن المقعد الھزاز غیر مصمم لفترات النوم الطويلة.
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