الأمير عبد الله بن بندر يزف الدفعة الـ16 من طلاب جامعة الملك سعود .. غداً

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني غدًا, حفل تخريج الدفعة الـ 16 من طلاب جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهم 794 طالبًا على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، منهم 524 طالبًا من الرياض، 175 طالبًا من فرع الجامعة بجدة، 95 طالبًا من الأحساء، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.

من جهته ثمّن معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي رعاية سمو وزير الحرس الوطني لحفل تخريج هذه الدفعة التي تأتي دعمًا لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعًا للاستمرار في تحقيق النجاحات، مؤكدًا أن حرص سموه على دعم وتشجيع الطلاب لما بذلوه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة، ومركزها في المحاكاة السريرية ومدن الملك عبد العزيز الطبية بالرياض وجدة والأحساء، هو أكبر داعم لبذل المزيد لتحقيق تطلعات الوطن والقيادة بتفانٍ وإخلاص.

وأكد الدكتور القناوي أن الجامعة تدفع بكل إمكاناتها وطاقمها الأكاديمي والإداري وتبذل جهودًا كبيرة بهدف تخريج كفاءات علمية وطبية متميزة في مختلف التخصصات الصحية لتحقيق رؤية 2030 المتمثلة في صناعة نهضة صحية تنموية لوطن غالٍ، ليحققوا طموحات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بأن يتولى خريجو وخريجات الكليات الطبية والصحية في هذه الجامعة المتخصصة وغيرها من الجامعات السعودية دفة قطاع العمل الصحي في المملكة لأنهم الاستثمار الأمثل لهذا الوطن العظيم.

وأعرب معالي مدير الجامعة عن شكر منسوبيها لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لحرصه ودعمه للارتقاء بالمؤسسات التعليمية وتنمية مخرجاتها ورفع كفاءتها، منوهًا باهتمامه في أنشطة هذه الجامعة وفعالياتها وبرامجها الأكاديمية والعلمية والبحثية التي تحرص الجامعة فيها بتطبيق أعلى المعايير لضمان جودة وأداء المخرجات في التخصصات الحيوية المتعلقة بصحة وسلامة متابعات الخليج 365.

يذكر أن عدد خريجي الدفعة 16 في الدراسات العليا يبلغ 225 طالبًا، فيما يبلغ عدد خريجي البكالوريوس 569 طالبًا.