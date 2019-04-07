أمانة عسير تغلق ١٢٣ منشأة تجارية مخالفة

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - سعيد ال هطلاء - عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أكثر من ١٢٣ منشأة، وذلك ضمن جهود الأمانة للأسبوع الرابع والأربعين منذ انطلاق حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كافة أمانات المملكة.

وأوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي، أن الجهود المبذولة عبر “حملة غذاؤكم” أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها.

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جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأكد الحميدي أن الأمانة قد أتلفت 5004 آلاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة إلى رصد نحو 943 مخالفة صحية بجانب إغلاق 123 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1299 جولة ميدانية قام بها المراقبون منذ انطلاق حملة “غذاؤكم أمانة”، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.