إنقاذ ساق مقيم من البتر في الحفر

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى الملك خالد العام في حفر الباطن من إنقاذ مقيم في العقد الثالث من العمر من بتر في ساقه بعد تعرضه لحادث مروري تسبب له بعدة إصابات متفرقة وخطيرة.

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وكان المريض حضر بعد إسعافه إلى طوارئ المستشفى وقد تسبب له الحادث بفقدان كامل للجلد في الفخذ والساق والقدم وأوتار القدم اليسرى وتم إدخاله إلى غرفة العمليات للاستكشاف الجراحي وقد قرر الفريق الطبي بتر الساق اليسرى كاملة في حال عدم استجابة الحالة للعلاج.

وحاول الفريق منع ذلك بوضع برنامج علاجي للمريض وبفضل الله استطاع الفريق الطبي بقسم جراحة التجميل المحافظة على الساق الأيسر من البتر عن طريق زراعة جلد للركبة والساق والقدم كون القدم تعرضت إلى تهتك شديد، مع تنويم المريض طوال فترة العلاج التي امتدت لشهرين.