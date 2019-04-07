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عربة الأحوال تقدم خدماتها في 3 مدارس للبنات بنجران
متابعات الخليج 365 - نجران
بدأت وحدة الاحوال المدنية المتنقلة اليوم الاحد بمنطقة نجران بتقديم خدماتها في ثلاث مدارس ثانوية للبنات ، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة “نأتي إليك” والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.
وتتواجد وحدة الاحوال المدنية المتنقلة اليوم الاحد في الثانوية العاشرة للبنات ، لمدة ثلاث ايام ، وتنتقل بعد ذلك لتقديم خدماتها يوم الاربعاء القادم في الثانوية الثامنة للبنات لمدة يوم ، فيما تتواجد يوم الخميس في ثانوية الحضن للبنات لتقديم خدماتها وذلك لمدة يوم واحد ، إذ تستفيد منسوبات وزارة التعليم والطالبات من تواجدها لإنهاء أي متطلبات لهن من إصدار هويات وطنية أو تجديدها وغير ذلك.
الجدير ذكره، أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.
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