2019-04-07

أرامكو تنظر إلى ما بعد النفط.. هذه خططها لدخول الصناعة

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

أكدت التقارير العالمية أن شركة النفط العملاقة في المملكة أرامكو هي الأكثر ربحية في العالم، بعد الكشف عن أرقامها وأراحها الخاصة بعام 2018، والتي بلغت 224 مليار دولار.

أرامكو الأكثر ربحية

وأثبتت أول لمحة عن أرباح العام لعملاقة النفط العالمية أرامكو، هيمنتها الواضحة على أكبر شركات النفط في العالم.

وبالمقارنة، حققت إكسون موبيل، وهي الشركة الأكثر قيمة في العالم المدرجة في البورصة، أرباحًا قبل الفوائد والضرائب وغيرها من التعديلات بلغت 50 مليار دولار العام الماضي.

سوق السندات

الشركة التي تنتج نحو عُشر النفط الخام في العالم، ستجتمع مع مستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا قبل أول ظهور لسوق السندات من المتوقع أن يجمع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار، حسب ما جاء في صحيفة التليغراف البريطانية.

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وقالت الصحيفة البريطانية: من المرجح أن تجذب الحملة الترويجية اهتمامًا دوليًا كبيرًا في السندات المقومة بالدولار متعددة الشرائح بعد أن منحت وكالتا التصنيف فيتش ومودي أرامكو تصنيفات A + و A1 على التوالي.

وتتوافق التصنيفات العليا مع أقوى شركات النفط العالمية لتعكس احتياطيات أرامكو النفطية الضخمة والديون المنخفضة.

وقالت موديز: “أرامكو لديها موقف سيولة قوي للغاية، وهي تعد أكبر مورد للنفط في العالم وتتمتع بحق الوصول الحصري إلى جميع موارد المملكة الهائلة من النفط والغاز، والتي تعد واحدة من أكبر احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في العالم”.

التواجد الصناعي لأرامكو

وتقوم العملاقة النفطية بتوسيع وجوده في مجال الصناعة من خلال صفقة بقيمة 69 مليار دولار لشراء حصة في الشركة السعودية للبتروكيماويات (سابك)، والتي أعلنت عنها الأسبوع الماضي.

ويعتبر الاستحواذ الإستراتيجي إلى جانب ظهوره الأول في سوق السندات علامة واضحة على عزمه على الظهور كقوة عالمية في مجال الطاقة، وفقًا للخبراء في مؤسسة Wood Mackenzie.

وقال المحلل ستيوارت ويليامز: “تريد أرامكو الآن أن تصبح بطلة عالمية بلا منازع في مجال الطاقة، وليس فقط أكبر منتج للنفط في العالم، إنها تهدف إلى أن تكون اللاعب الرئيسي في التكرير والتسويق والتجارة والبتروكيماويات والغاز العالمي”.