ملتقى المرأة السعودية : لم نكرم سمية الخشاب

2019-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث أنها لم تكرم الفنانة المصرية سمية الخشاب التي شاركت في الحفل.

وقالت اللجنة إن دعوة سمية الخشاب لم تتم من قِبل اللجنة بل تمت من قبل جمعية تعرف باسم “مصريون في حب الخليج” وهي من منحتها درعاً تذكارياً في نهاية الحفل.

وأوضحت اللجنة في بيان لها : تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر وجود الفنانة المصرية سمية الخشاب في ملتقى المرأة السعودية الثالث المقام في 4 أبريل 2019 وذكرت تلك المواقع معلومات غير صحيحة.

Advertisements

وتود اللجنة المنظمة التوضيح بأن هذا الملتقى يقام للسنة الثالثة بهدف إبراز المرأة السعودية إعلامياً والكشف عن المكانة الرفيعة التي حظيت بها في العمل ومجالات الإنجاز الوطنية ودحض الشائعات المغرضة ضد المرأة السعودية.

وفي هذا الملتقى تم تكريم ثماني سيدات سعوديات تميزن في مجالات علمية وعملية، وهن: صاحبة السمو الملكي هيفاء الفيصل تقديراً لجهودها في العمل التطوعي، الإعلامية سارة دندراوي، الفنانة هدى العمر، الشاعرة فاطمة القرني، الناقدة الأدبية لمياء باعشن، الصحفية أمجاد محمود رضا، الأستاذة نورة المبارك في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي.

وبالنسبة لمشاركة الفنانة المصرية سمية الخشاب، فقد أوضحت اللجنة المنظمة للحفل أنها تلقت خطاباً من جمعية “مصريون في حب الخليج” بطلب مشاركة الفنانة سمية الخشاب التي تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن بتقديم كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

ومن منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر فقد جاءت مشاركة الخشاب في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل وشتى مناحي الحياة ومن مكانة عالية تستحقها، وذلك بتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة للمملكة من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.