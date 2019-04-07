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أمطار رعدية وغبار على وادي الدواسر والرياض

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2019-04-07

أمطار رعدية وغبار على وادي الدواسر والرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة الرياض.

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وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى الساعة السادسة من مساء اليوم وتشمل السليل – الأفلاج – القويعية – حوطة بني تميم – الدوادمي قد تمتد إلى العاصمة الرياض – الخرج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.





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