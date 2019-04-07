الان تتابع تكليف سعد الجوني مديرا عاما للتعليم في عسير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- عبدالله العازمي
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف سعد ين أحمد الجوني، مديرًا عامًا للتعليم في منطقة عسير.
ورفع “الجوني” أسمى آيات الشكر والتقدير لأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، والوزير، ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والمساعد الدكتور سعد الفهيد، لقاء الثقة التي حظي بها، مؤكدًا أنها ستدفعه إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين والمليك والوطن.
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