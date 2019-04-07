الان تتابع تعليم الأفلاج يعقد آخر اجتماعات “50 دقيقة للتعلم” بمناقشة “إدارة الوقت” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأفلاج - الخليج 365
أنهت إدارة تعليم الأفلاج اليوم اجتماعات ” 50 للتعلم ” الذي شرعت به مطلع هذا العام من أحل لبناء خطة التطوير المهني لمديري ومشرفي الأقسام التربوية والإدارية.
وكان مدير التعليم في محافظة الأفلاج، الدكتور محمد آل مغيرة، قد ترأس اليوم الأحد ، الاجتماع الرابع والأخير لـ “50 دقيقة للتعلم” بمناقشة ” إدارة الوقت وترتيب الأولويات ” حيث تحدث رئيس قسم التخطيط والمعلومات الدكتور شايع الحبشان عن تحديد المبادئ الحقيقية قبل تحقيق الممارسات ومفهوم وإدارة الأولويات وقوانين الأولويات، واستعرض الحبشان كذلك تحديد الأهداف والقيم وهرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية وتجارب علمية بهذا الشأن.
وكانت الاجتماعات السابقة لـ ” 50 دقيقة للتعلم ” قد تطرقت لعدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل التربوي والإداري وتنظيمه.
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