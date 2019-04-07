ملتقى المرأة السعودية يوضح حقيقة تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أصدر ملتقى المرأة السعودية، اليوم، بيانا توضيحيا، بشأن أنباء تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال المؤتمر، موضحا حقيقة ما جرى تداوله من أنباء، وطبيعة مشاركة الفنانة المصرية.

وقال البيان إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر وجود الفنانة المصرية سمية الخشاب في ملتقي المرأة السعودية الثالث، الذي أقيم في 4 أبريل الجاري، وذكرت تلك المواقع أخبارا غير صحيحة، وتود اللجنة المنظمة أن توضح أن الملتقى يقام للسنة الثالثة بهدف إبراز المرأة السعودية إعلاميا، والكشف عن المكانة الرفيعة التي حظيت بها في العمل وفي مجالات الإنجاز الوطنية، ودحض الشائعات المغرضة ضد المرأة السعودية”.

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وأضاف البيان أنه: “في هذا الملتقى تم تكريم 8 سيدات سعوديات، تميزن في مجالات علمية وعملية، وهن: صاحبة السمو الملكي هيفاء الفيصل، تقديرا لجهودها في مجال العمل التطوعي، الإعلامية سارة دندراوي، الفنانة هدى العمر، الشاعرة فاطمة القرني، الناقدة الأدبية لمياء باعشن، الصحفية أمجاد محمود رضا، الأستاذة نورة المبارك في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي”.

وأوضح البيان أنه: “بالنسبة لمشاركة الفنانة سمية الخشاب، فقد بينت اللجنة المنظمة أنها تلقت خطابا من جمعية “مصريون في حب الخليج” بطلب مشاركة الخشاب، التي تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، بتقديم كلمة، للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة، من خلال منظور عيون خارجية، ومن منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين”.

“فقد جاءت مشاركة الفنانة المصرية في كلمة عبرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها، وذلك بتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن الكريم المخصص للمرأة السعودية مقتصر على السيدات الثمان، أما الدروع التذكارية فقد أعطيت للذين شاركوا في الحفل، من أعضاء اللجان والمشاركين، ومن بينهم الفنانة المصرية سمية الخشاب.