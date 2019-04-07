شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف آخر مكالمة لمفقود أوغندا قبل اختفائه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة)‏

فجع ذوو المواطن السعودي رجل الأعمال مذكر ناصر السبيعي باختفائه في دولة أوغندا، وتحديداً بالقرب من نهر فيكتوريا، في وقت لف الغموض قصة اختفائه، فيما ناشد ذووه سرعة البحث عنه بشكل عاجل، حيث كان آخر تواصل بينه وبين أسرته عصر أمس (السبت).

"الخليج 365" تواصلت مع ابن عم المفقود مناحي مداد السبيعي الذي روى قصة ابن عمه، إذ قال: أملنا بالله ثم بحكومتنا الرشيدة في العثور على مذكر ناصر السبيعي، مضيفاً أنه لا يعلم هو وذووه مصير ابنهم وسر اختفائه، مؤكدا أن آخر تواصل بين المفقود وزوجته كان عصر أمس الأول قبل اختفائه، ليأتي اتصال على جوال زوجته في مغرب اليوم نفسه من مرافقه في رحلته في أوغندا يخبرها بأن المفقود سقط في نهر فيكتوريا إثر انزلاق قدميه، مبيناً أنه تم إبلاغ كافة الأسرة بفقدان مذكر السبيعي في أوغندا، حيث هرع اثنان بالسفر إلى أوغندا للوقوف على حادثة اختفائه، فيما يستعد بعض إخوة مذكر للسفر.

وأضاف السبيعي أنه تواصل مع أخيه الذي سافر للبحث عن ابن عمهما، وأبلغه باستقبال السفارة له وتسهيل كافة الإجراءات، وطالب السبيعي الجميع بالدعاء أن يرد الله ابن عمه مذكر السبيعي إلى الوطن سالما معافى.

من جهتها، بينت السفارة السعودية في أوغندا عبر تغريدة لها أن التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل متواصل للعثور على المواطن مذكر السبيعي، مضيفة «كما أننا على اتصال مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من إمكانات ليعود سالماً لأرض الوطن».