شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول ملتقى لتجهيزات الحج في «جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

تحت رعاية وزارة الحج والعمرة تنطلق في العاشر من شعبان الحالي فعاليات ملتقى ومعرص تجهيزات الحج والذي سيقام بمحافظة جدة. وقال عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل محمد القرشي، إن الملتقى يقام لأول مرة في المملكة ويعد أحد أهم وأكبر التجمعات لمقدمي ومشغلي الحج والعمرة، مشيرا إلى أنه سيضم المجالات التجارية وذلك للارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات ومطوفين الحجاج من الداخل والخارج.

واضاف: «سيشارك في الملتقى أكثر من 200 شركة حج وعمرة ويتضمن كل مايلزم من تجهيزات الحج من طيران ونقل وإعاشه وأثاث وغيرها»، مشيرا إلى ان المجلس التنسيقي التقى مع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة، وكذلك مع وكالة التخطيط والتطوير بالوزارة لمناقشة المبادرات النوعية المقدمة من المجلس في خدمة ضيوف الرحمن والفعاليات المصاحبة لمعرض وملتقى تجهيزات الحج.