شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إصدار 4866 تصريحاً لخدمات البنية التحتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أصدر مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام الحالي 4866 تصريحاً لعدد من الجهات الحكومية ومقاولي حفريات خدمات البنية التحتية في مجال (الكهرباء، المياه، الاتصالات، الصرف الصحي).

وذكر مدير مكتب تنسيق تنفيذ المشاريع بأمانة المنطقة محمد بن أحمد بدوي أن تصاريح قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي تصدرت بـ2250 تصريحاً، وتم الانتهاء من 1723 تصريحاً، ثم تلاها قطاع الكهرباء بـ1718 تصريحاً وتم الانتهاء من 1036 تصريحاً، ثم قطاع الاتصالات بـ477 وتم الانتهاء من 308 تصاريح، ثم الجهات الحكومية بـ421 تصريحاً وتم الانتهاء من 388 تصريحاً.

وأكد بدوي أن الفرق الميدانية تقوم بجولات يومية على المواقع وذلك للتأكد من توفر اشتراطات السلامة، ومتابعة سير الأعمال وانتهائها في الوقت المحدد.