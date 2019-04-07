الجوني مديراً عاماً لـ«تعليم عسير»

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتكليف سعد أحمد الجوني مديراً عاماً للتعليم في منطقة عسير حتى 19 من شهر رمضان 1441. صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بتكليف سعد أحمد الجوني مديراً عاماً للتعليم في منطقة عسير حتى 19 من شهر رمضان 1441. وجاء في خطاب التكليف، أن القرار يأتي بناءً على توصية أعضاء اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم، على أن يمارس المكلف جميع الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.



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