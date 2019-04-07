شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي ضوابط «العمل» الواجب مراعاتها لعمل المرأة في المنشآت؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضوابط التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، وذلك سعيا إلى تمكين المرأة في سوق العمل وحفظا لكرامتها وتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، مؤكدة أنها لن تتهاون تجاه المنشآت التي لا تلتزم بالضوابط.
وكشفت «العمل» أن أبرز الضوابط المكانية التي يجب على المنشآت وأصحاب الأعمال مراعاتها والالتزام بها في التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة هي: وجود مصلى ومكان استراحة مستقل، دورة مياه مخصصة للنساء، ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال، مقاعد للاستراحة بجوارهن، كاونتر مستقل أو بمسافة كافية ومناسبة لخدمة العملاء وتوفير مساحات مناسبة لممارسة النساء عملهن بأريحية، توفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، بالنسبة للأنشطة الصناعية إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل الإنتاج فيجب أن تكون هذه المرحلة من العاملات، توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني مناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي ضوابط «العمل» الواجب مراعاتها لعمل المرأة في المنشآت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.