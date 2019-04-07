«الدفاع»: فتح القبول لرتبتي «جندي» و«جندي أول» في قوة الأمن والحماية الخاصة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة «جندي» و«جندي أول» في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع لحملة الثانوية العامة والتجارية وذلك بدءا من غد (الاثنين) 1440/8/3. أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة «جندي» و«جندي أول» في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع لحملة الثانوية العامة والتجارية وذلك بدءا من غد (الاثنين) 1440/8/3. ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول tajnid.mod.gov.sa، موضحة أن الطول المطلوب يجب أن لا يقل عن (178 سم).



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